'Offerfeest is bron van veel onnodig dierenleed'

Dit jaar zijn er in Nederland voor het islamitische Offerfeest zo'n 56.000 schapen, geiten en runderen ritueel, dus zonder verdoving, geslacht. Vorige week hebben wij samen met vijf andere dierenbelangenorganisaties moslimorganisaties verzocht geen dieren te offeren.



In plaats van dieren zou men ook geld kunnen offeren om mensen en dieren in nood van plantaardig voedsel en hulpgoederen te voorzien. Maar het bleef stil.



We willen graag serieus de discussie met moslims aangaan. Is het offeren van een dier anno 2017 nog wel gewenst? En is een schaap of geit offeren wel echt een offer? Het dier moet immers lijden en sterven. Wie het offer brengt, heeft hooguit wat pijn in zijn portemonnee.



Zou een offer aan Allah niet behoren te getuigen van respect voor alles wat leeft, als teken van eerbied voor de schepping? Om die reden zijn er immers ook moslims die vegetariër zijn geworden, of veganist.



Geldoffer

Volgens de Koran is het heel goed mogelijk het Offerfeest zonder het doden van een dier te vieren. Het contactorgaan Moslims en Overheid liet in 2014 weten dat steeds meer moslims ervoor kiezen in de vorm van geld een zeer reëel offer te brengen. Dat geld wordt gebruikt om hulp te bieden aan mensen in nood. Het is een offer waarbij geen bloed vloeit en waarvan de wereld een stukje beter wordt.



Aan het Offerfeest ligt een eeuwenoud, bizar verhaal ten grondslag: Allah vroeg aan Ibrahim (Abraham) om zijn zoon Ismaël aan Hem te offeren. Op deze manier kon Ibrahim zijn trouw en overgave tonen. Schokkend genoeg bleek Ibrahim bereid te zijn zijn zoon met een mes te doden.



Allah stuurde echter een engel met de boodschap dat een schaap Ismaëls plaats mocht innemen. Het ene onschuldige leven nam de plaats in van het andere onschuldige leven.