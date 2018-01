'Nuchtere Boef rapt precies hetzelfde'

Het is exact zoals de rapper eerder op Instagram uitlegde: 'Wij rappers gebruiken woorden als bitches, kechs. Het is niet per se heel beledigend alleen dat wordt natuurlijk wel zo opgevat, dat begrijp ik ook. Hierbij mijn excuses naar die dames toe, ook naar alle dames die ik heb beledigd en die zich beledigd voelen.'



Wat nou excuses? Wat nou gekwetst en beledigd? Wie een beetje z'n best doet om rapteksten te volgen, hoort dat het klopt wat Boef zegt.



En als zo'n jongen in een dronken bui zulke kechwoorden herhaalt, doet hij dat omdat hij al eerder in een studio stond. Niet dronken, maar nuchter: net als zijn collega-rappers.



Geprogrammeerd door radiozenders en poppodia. Hoer, bitch en slet maken deel uit van scheld- en pestwoorden op de scholen waar meiden elke dag in rondlopen. Hoe zou dat nou komen?



Bamber Delver, directeur ­Nationale Academie voor Media en Maatschappij.