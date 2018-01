'Nu zijn de piemeldenkers aan zet: #IToo'

Met #I-Too kunnen jullie, de daders, je ­eigen verantwoordelijkheid nemen.

De wetenschap leert dat gedragsverandering begint bij helder, dus cognitief besef (over de ­eigen verantwoordelijkheid) van het eigen ­gedrag en de gevolgen van dat gedrag. Em­pathie ontstaat pas als je je kunt verplaatsen in het effect dat jouw handelen heeft op de ­ander.



Beschaamd vertrouwen

Daarom dit even simpele als uitdagende voorstel. Met #I-Too kunnen jullie, de daders, je ­eigen verantwoordelijkheid nemen voor alle keren dat jullie het vertrouwen van een ander in jullie zelfbeheersing hebben beschaamd.



Het werkt zo: "#IToo heb me schuldig gemaakt aan oneerbaar seksueel gedrag. Hiervoor schaam ik mij diep. Ik neem de verantwoordelijkheid voor jouw pijn en verdriet. Mijn excuses, ik beloof beter."



Via #IToo kunnen ook mannen en vrouwen, vaders, moeders en col­lega's hun geweten laten spreken voor alle ­keren dat zij ontoelaatbaar gedrag oogluikend hebben toegelaten, geroddeld hebben over de slachtoffers en de signalen niet serieus hebben genomen.



Niet dat jullie dan van blaam zijn gezuiverd. Maar geef eerlijk rekenschap. Dan kunnen we samen - slachtoffers, daders en enablers - op weg naar die toekomst zonder intimidatie en zonder slachtoffers van seksueel misdragen. Dat zou machtig zijn!