'Nouri laat ons zien dat liefde oneindig is'

Kerst betekent voor mij bezinning en saamhorigheid. Een periode om verdriet toe te laten en een periode om geluk toe te laten. Die twee gaan hand in hand. Er is geen geluk als we geen verdriet kennen. Het is een periode van geven aan mensen die minder middelen hebben of alleen zijn of voelen.



Mijn lievelingskerstfilm is Scrooge, over de keiharde gierige zakenman. Op een nacht krijgt Scrooge bezoek en hij leert de waarde van vrijgevigheid en saamhorigheid. De volgende morgen is de vervelende gierigaard veranderd in een menslievende, vrolijke, gulle baas, want hij heeft geleerd om liefde en geld te delen.



Oneindige liefde

Wat laat Abdelhak Nouri ons zien? Alles is een les in het leven. Net als bij voetbal: soms win je of soms verlies je. Het gaat erom dat je leert van je verlies en het gaat erom dat je niet hoogmoedig wordt als je wint. Want je kan hard vallen daarna.



Nouri laat zien dat liefde oneindig is. Hij heeft zo veel harten geraakt, harten van fans, harten van ouders. Nouri leeft in onze harten omdat we nu beseffen hoe vergankelijk het leven is. Van de ene op de ander dag is je leven veranderd.



Lieve Nouri, omdat het bijna Kerst en dus het feest van licht, bid ik dat het licht op jou schijnt. Ik geloof in wonderen. Dus we geven niet op. Nooit niet. Abdelhak is niet meer van de familie Nouri, maar van ons allemaal geworden.



Jij hebt ons heel veel gegeven, sinds die ene dag. Iedereen komt met een missie op aarde. Jouw missie is om ons te leren dat we alles moeten geven om onze dromen waar te maken. En om nooit op te geven.