Dat er een nieuwe dienstregeling aan zat te komen vanwege de opening van de Noord/Zuid-lijn op 22 juli, wisten we al en tijdje en er werd ook veel over gesproken door de ­bewoners van Amsterdam-Noord.



Gisteren was het zo ver: de nieuwsbrief over de dienstregeling viel in de bus.



En daarin werd bekendgemaakt waar we al een tijdje bang voor waren: geen enkele mogelijkheid meer om met een rechtstreekse ­verbinding naar het Centraal ­Station of het centrum van de stad te ­komen. Noord wordt weer als ­vanouds een stiefkind van Amsterdam.