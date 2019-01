'Noord heeft geen brug naar het centrum nodig'

Als je in Amsterdam woont, veronderstellen buitenstaanders automatisch dat je supporter van Ajax bent. En als je in Amsterdam-Noord woont, denkt

ieder­een steevast dat je wel hartstochtelijk voor een nieuwe brug over het IJ zult zijn. Quod non, in beide gevallen, meen ik.



Toen mijn buurtgenoot Bas Kok, schrijver van Oerknal aan het IJ en onvermoeibaar pleitbezorger voor Noord, op 1 december vorig jaar op deze plaats een vurig pleidooi voor zo'n brug afstak, zoals hij al jaren doet, kreeg hij prompt lik op stuk van filmmaker Remy Vlek, ook Noorderling.



Diens weerwoord vond geen plaats op deze plek, maar illustreerde dat echt niet alle inwoners van Noord naar zo'n brug verlangen.



Volgens Kok echter is het een schande dat die brug er niet allang is. De bouw wordt zijns inziens al zo'n tweehonderd jaar tegengehouden en telkens uitgesteld, met almaar dezelfde argumenten. "Jaarlijks steken 18 miljoen mensen het IJ over," zei hij in de rubriek Mijn Amsterdam op 15 december. "Maar er is vooralsnog geen enkele verbinding."