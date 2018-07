'Nog altijd laten we kindbruiden in de steek'

Nu is het nog zo dat bij bepaalde vormen van kindhuwelijken de minderjarige bruid eerst zelf aangifte moet doen, of erger nog dat een van haar ouders, die vaak verantwoordelijk zijn voor dit huwelijk, dit moeten doen. Dat werkt natuurlijk niet.



Er gebeurt nog iets geks met gedwongen bruiden in Nederland. Door de wetswijziging van 2015 worden kindhuwelijken in Nederland gelukkig niet erkend. Dat verandert echter wanneer de meisjes 18 worden. Het huwelijk dat eerst niet werd ­erkend, is vanaf dat moment toch geldig, ook wanneer deze meisjes hier bezwaar tegen ­hebben.



Langdurige echtscheiding

Hierdoor komt het voor dat kindbruidjes ongewenst alsnog vastzitten aan hun gedwongen huwelijk en een lange echtscheidingsprocedure door moeten. Hier kan de­ ­Kamer eenvoudige stappen in zetten door voortaan kindhuwelijken standaard als ongeldig te bestempelen en niet alsnog gelding laten krijgen wanneer de bruid de leeftijd van 18 passeert.



Wij begrijpen heus wel dat we gedwongen kindhuwelijken niet vandaag op morgen de wereld uit krijgen. Ook wij treden in de voetstappen van veel politici die eerder vol goede moed dit probleem hebben willen aanpakken.



Het mag niet zo zijn dat deze meisjes worden vergeten. Daarom roepen wij het kabinet op deze meisjes hoog op de agenda te zetten. Want hoewel ze op reis gaan met een retourticket, is hun kindhuwelijk een enkele reis in de verkeerde richting.