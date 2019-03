'Niks renaissance van Baudet, hier spreekt een ketterjager'

Baudet laat zich de rol van de aanbeden man in het kardinale purper graag aanleunen

Als theologen zijn wij ook van verhalen die onze eigen levens overstijgen en met elkaar verbinden. We juichen toe dat een politicus dat doet. Toch hielden wij aan de rede van Baudet een beklemmend gevoel over, juist vanwege het gebruik van theologische taal en noties.



Oorlogsretoriek

De rede bevat uiteenlopende motieven, geschilderd in het clair-obscur van donkere oorlogsretoriek die verschiet tot een lichtvoetige idealisering van de renaissance. Daartussen zweven dan de steunkleuren van onder meer literatuur en theologie. Die laatste treft ons het meest. Daarom is het goed de christelijke motieven uit de rede naar voren te halen, want het gaat hier om christelijke retoriek die in onze ogen infame politiek moet ondersteunen.



Baudet zegt dat het wederopstandingsmotief hem dierbaar is: wat dood is of lijkt, kan weer levend worden. Opstanding en wedergeboorte (renaissance) blijken vervolgens voor hem hetzelfde. Het gaat erom dat mensen 'van goede wil' (weer zo'n christelijke motief) de handen ineenslaan. Tja, wie kan daar tegen zijn?