'Nieuwe richtlijn voor auteursrecht dient grote labels'

Evelyn Austin © Maarten Tromp Evelyn Austin

Bewegingbouwer bij Bits of Freedom

Sommige mensen zeggen dat dit makers ten goede komt. Maar dat is wishful thinking. De nieuwe regels brengen namelijk een aantal problemen met zich mee. Ten eerste is de technologie die platformen zullen gebruiken, helemaal niet geschikt voor iets complex als auteursrechtvraagstukken. Automatische filters herkennen uitzonderingen op het auteursrecht niet, bijvoorbeeld parodie, samples en educatie. Alle content die mogelijkerwijs risicovol is, zal worden geblokkeerd. Juist voor mensen met een creatief beroep iets om zich zorgen over te maken.



Kleine maker

Bovendien zijn zulke filters duur. YouTube en Facebook hebben de technologie al, en vergroten zo hun macht ten opzichte van kleinere platformen en nieuwe spelers. Ook dat is niet goed voor de onderhandelingspositie van makers. Die kunnen binnenkort hun content slechts op een enkel platform kwijt. Het wetsvoorstel stelt dat makers met die platformen moeten onderhandelen. Sony of Warner Brothers zijn daar groot genoeg voor, maar hoe zit het met de kleine maker?



Geloven we echt dat de maker zonder groot label achter zich de voorwaarden van die relatie gaat bepalen? Hij of zij zal voor een simpel feit worden gesteld: ga je niet akkoord met de voorwaarden van het platform, dan laat de wet het platform geen andere keuze dan jouw content te blokkeren.



Bezwaar

Beleidsmakers zien ook aankomen dat er ten onrechte content zal worden geblokkeerd. Daarom zegt de wet dat er een manier moet zijn om bezwaar te maken tegen zo'n automatische beslissing. Maar wat beleidsmakers over het hoofd zien, is dat platformen niet op basis van de wet content zullen blokkeren. Waarom zouden ze? Copyright is in elk land weer anders geregeld en kent veel grijze gebieden.