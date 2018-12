'Nieuwe poortwachters zijn hard nodig in de literatuur'

Sayonara Stutgard Mede-oprichter van Uitgeverij Chaos, boekverkoper en dichter © -

Met Uitgeverij Chaos probeer ik dat gat op te vullen. In NYX staat een verhaal van Esra Seval Dede over twee Turks-Nederlandse jonge vrouwen die Amsterdam onveilig maken. Dit zijn de verhalen die wij nog missen en die we nodig hebben om een geheel waardig zelfbeeld van Nederland te creëren.



Wij hebben er geen moment aan gedacht om dit neer te zetten als migrantenliteratuur ­- iets wat in het boekenvak helaas nog steeds gebeurt. Er is inmiddels een generatie jonge schrijvers die hier allang niet meer op bezoek is.



Ergens kun je de poortwachters hun houding niet kwalijk nemen - je investeert immers in wat je kent. Voor een deel van de bevolking is jezelf terugzien in kunst, literatuur, tv-programma's en reclame meer dan vanzelfsprekend, maar voor een Surinaams-Nederlandse vrouw zoals ik helaas niet.



Ik was 26 toen ik voor het eerst mezelf herkende in een boek. En nee, ik ben geen genezen analfabeet. Ik ben opgevoed met een liefde voor woorden.



Er is alleen niemand geweest die mij de juiste boeken heeft aangereikt. Niet op school, niet in de bibliotheek, niet in de boekhandel en niet tijdens mijn studententijd - nota bene tijdens mijn studie Nederlands/Literatuurwetenschap.



Niemand had het idee dat een verhaal waarin ik mezelf zal herkennen, mij uiteindelijk op een positieve manier zal kunnen vormen. Hoe ­herkenning mijn eigenwaarde had kunnen scherpen. Ik had veel eerder kunnen weten dat ik niet de enige ben met bepaalde gedachten, gevoelens en hobbels op de weg.



Nu mijn voormalig docent Nederlandse Literatuur een vaste klant is bij de boekhandel waar ik werk, zie ik dat het niet aan zijn gebrek aan diversiteit in smaak lag, maar eerder aan een gebrek aan aanbod.



Leeshorizon

Wij moeten nog te vaak naar Amerikaanse, Engelse en Afrikaanse literatuur grijpen als wij op zoek zijn naar personages die op ons lijken. Een balans van verhalen is daarom niet alleen noodzakelijk voor mij als lezer, maar het wordt tijd dat iedereen zijn leeshorizon verbreedt.