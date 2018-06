'Nieuw Roeterseiland geen prijs waard'

Het feit dat er niet genoeg studieplekken zijn, versterkt het gevoel dat studenten niet welkom zijn om na de colleges te studeren voor hun tentamens

Vanwege het grijze, steriele en koude design worden de collegezalen door sommige studenten 'mortuariums' genoemd. We hebben studenten horen klagen dat zij zich een bezoeker op hun eigen universiteit voelen. Het feit dat er niet genoeg studieplekken zijn, versterkt het gevoel dat studenten niet welkom zijn om na de colleges te studeren voor hun tentamens.



Verder heeft het gebouw veel ruimtelijke, lege gangen en hallen, die wellicht worden ­gewaardeerd vanuit een specifiek mid-20ste-eeuws modernistisch perspectief, maar die vooral nutteloos zijn vanuit het gezichtspunt van een universiteit: leren, doceren en onderzoek doen. Deze loze ruimtes dragen helaas wel bij aan de hoge kosten per vierkante meter, die worden betaald door de studenten en de Nederlandse belastingbetaler.



Niet goed nagedacht

We sluiten deze brief af met de vraag of de architect wel goed heeft nagedacht over wat een goed universiteitsgebouw behelst, en over hoe dat de sfeer waarin studenten en medewerkers hun dagen doorbrengen kan beïnvloeden.



Wij vermoeden dat dit helaas niet het geval is geweest, aangezien het Roeterseilandcomplex vooral vervreemding in de hand werkt. We ­vragen ons ook af of de architect heeft nagedacht over alle andere functies van een uni­versiteit, behalve de huisvesting van college­zalen en het verkopen van voedingswaren.



We hopen dat deze prestigieuze prijs niet wordt toegekend aan een architect die het heeft nagelaten om over deze punten na te ­denken, en we hopen dat de jury onze opmerkingen meeneemt in de beslissing. We hopen vooral dat de prijs wordt toegekend aan een ­gebouw met een beter ontwerp, waarvan de ­gebruikers tevreden zijn en dat toegankelijk is voor iedereen.