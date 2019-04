'Nieuw parkeerbeleid verdrijft ouderen uit het centrum'

En zie wat er gebeurt met alternatieven. Taxi's mogen op veel plekken niet voorrijden of stoppen (op straffe van hoge boetes) en ouderen die zelfstandig willen en moeten wonen, moeten verder naar tramhaltes lopen met hun boodschappen. Ook dit is beleid. Zij kunnen niet in de buurt van hun huis parkeren, maar moeten verder lopen naar parkeergarages.



De fiets is ook niet altijd een oplossing; ook die mag je niet overal neerzetten. En als oudere is het gevaarlijk om te fietsen door de fietsmaniakken en toeristen.



En voor nieuwe bewoners zijn de parkeervergunningen op in Centrum.



Eigenlijk stelt de wethouder: in het centrum wonen is slechts voor jonge, sportieve en kapitaalkrachtige mensen, die lopen, het ov nemen of fietsen. De ouderen vergeten we: als zij last hebben en niet mee kunnen komen, moeten ze maar verkassen!



Gonny van Oudenallen, Amsterdam