'Niet-stemmer is ook verantwoordelijk'

Meeuwentactiek

Waar zijn de aanjagers van de EU-onrustgevoelens in het Verenigd Konink­rijk, Nigel Farage en Boris Johnson, gebleven? Mannen die zich bedienen van de meeuwentactiek: met veel geluid komen aanvliegen, de boel onderschijten en weer snel wegvliegen. Het is mijn verwachting dat dat straks ook gaat gebeuren met FvD-frontman Thierry Baudet.



Maar hoe zit het met de stem­gerechtigden? Iedere kiesgerechtigde heeft een eigen verantwoordelijkheid. Niet stemmen zal vaak gevoed worden door gemakzucht of onvrede, maar ik denk niet dat de niet-stemmers inzien welke desastreuze gevolgen dit kan hebben.



Bij het brexitreferendum is 27 procent van de Britten niet gaan stemmen. Het verschil tussen voor- en tegenstemmers (51,9-48,1 procent) zat dusdanig dicht bij elkaar dat een ­beperkte groep extra stemmers voor 'blijven in de EU' had kunnen stemmen, en daarmee de huidige en vermoedelijk toekomstige chaos en economische schade had kunnen voorkomen.



Bij de recente verkiezingen voor de Provinciale Staten is 44 procent van de stemgerechtigden niet komen ­opdagen. Als de kiezers bij de eerstkomende Tweede Kamerverkiezingen massaal gaan stemmen en het gezonde verstand volgen, kan worden voorkomen dat we in onom­keerbare situaties terechtkomen vanwege verkeerd gemaakte keuzes op basis van ontkenning en cynisch eigen­belang.



Davey Schravenmade, Santpoort-Noord