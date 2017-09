'Niet nog meer bakstenen stapelen in Oostpoort'

Om nog meer mensen in Amsterdam te laten ­wonen doet de gemeente aan 'verdichting': huizen bouwen en dan zoveel mogelijk in en op elkaar. Oostpoort laat zien hoe ingewikkeld het is om met hoge dichtheden de juiste leefomstandigheden te ­creëren.



In dit kleine gebied zijn enorm veel woningen en winkels gerealiseerd, en daarbij grootstedelijke voorzieningen als het Montessori College, De Wethouder Verheijhal en Q-Factory. De druk op de openbare ruimte is enorm, groen is volledig over het hoofd gezien en in de volksmond wordt het gebied schamper 'Almere aan de Amstel' genoemd.



Goederenwagons

Langs het spoor, tussen politie­bureau en Montessori College, gaat de gemeente nu nóg meer bakstenen stapelen.



Toekomstige Amsterdammers ­worden te slapen gelegd naast een treinspoor dat steeds intensiever wordt gebruikt door goederenwagons die 's nachts met brandbare stoffen langsdenderen. Dat vinden Amsterdamse stadsplanners blijkbaar normaal.