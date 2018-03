'Niet doodgaan is geen prestatie, ik doe er geen klote voor'

Hij denkt aan de vrouw die vandaag is overleden. Omdat zij dood is gegaan, is hij opeens speciaal

"Ja, maar het is dan ook mijn enige stoel."



"Wilt u alvast in die stoel gaan zitten? Dan pak ik nog wat apparatuur uit mijn busje."



De oudste mens ter wereld zit in een stoel. Hij denkt aan de vrouw die vandaag is overleden. Omdat zij dood is gegaan, is hij opeens speciaal. Hij zou haar dood als een kroon moeten dragen, maar hij heeft eigenlijk ­alleen maar zin om keihard te huilen.



"Meneer de fotograaf, weet u hoe ze is overleden?"



"Wie?"



"De vrouw die gisteren nog de oudste mens ter wereld was."



"Die is in haar slaap gestorven. Rustig. Vredig. Zo zouden we allemaal wel willen gaan, toch?"



"Nou, nee hoor. Ik wil gewoon wakker zijn als ik sterf. Ik ben bang dat als ik in mijn slaap sterf, dat ik dan niet weet of ik echt dood ben of dat ik gewoon aan het dromen ben. En dat ik dan de rest van mijn dood zit te wachten tot ik wakker word. Daar is naar mijn mening niets vredigs aan."



De fotograaf klikt op wat knopjes en vraagt de oudste mens ter wereld verrast te kijken.



"Nee, niet zo verrast. Iets minder verrast, meneer. Ja, zo ja. Perfect. Dit is het beeld dat we nodig hebben. O ja, voor ik het vergeet, wat is uw geheim?"



"Het niet hebben van geheimen is al een goed begin."



"Kom op! Hoe wordt een man als u, gewoon een man uit de krochten van Amsterdam-Oost, de oudste mens ter wereld?"



"Niet doodgaan helpt."



"En wat is uw favoriete eten?"



"Gewoon macaroni."



"Heeft u veel vrienden?"



"Een man zonder tanden die 118 kaarsjes uit moet blazen, heeft geen vrienden."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



