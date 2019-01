'Niet de vuurwerkshow waarvoor ik ben gekomen'

De gemeente Amsterdam wil er alles aan doen om het afsteken van vuurwerk in de stad te verminderen, dus pakt uit met een vuurwerkshow op Java-eiland. Ik dus met gezin, vrienden en fles champagne naar de Noordwal, de beste plaats om het spektakel te aanschouwen, zo is vooraf omschreven.



Ik verheug me er op: ik heb het vuurwerk van Sail een paar keer gezien, dus dit moet wel het summum worden: de moeder aller vuurwerkshows!



Het is gezellig druk aan de noordkant van Amsterdam, maar zeker niet te druk. De show begint om exact om twaalf uur, zoals het hoort. Het begin is redelijk rustig, maar ik bewonder aandachtig en wacht af.



Mijn aandacht wordt wel enigszins afgeleid door een vuurwerkshow rechts van me: een stuk verder weg, waarschijnlijk ergens in West, maar wel een voorstelling die groter, mooier en zeker hoger oogt dan de show die me naar deze plek heeft gelokt: die van de gemeente. Die show in West is niet van de gemeente.



Na krap 10 minuten is het gemeentevuurwerk op Java-eiland afgelopen: een aardige show, dat wel, maar meer ook niet. De vlammen en lasers zijn me niet zo opgevallen, hoewel die er wel zouden zijn.



Het publiek druipt af, enigszins teleurgesteld, vermoed ik, en na tien minuten zijn er een paar groepjes mensen over de nog blijven napraten.



Een buurtbewoner begint z'n eigen vuurwerkpakket af te steken, best wel indrukwekkend, zeker omdat ik er vlak naast sta.



Dat is ook al niet de show waarvoor ik ben gekomen. Jammer.



Beste gemeente Amsterdam, als jullie echt mensen van hun eigen vuurwerk af willen krijgen en het centraal willen regelen, net als bijvoorbeeld Sydney, Londen of Dubai het aanpakken, doe het dan wel goed. Want voor nog zo'n show als deze kom ik de volgende jaarwisseling mijn huis niet meer uit.



Pedro Dado, Amsterdam