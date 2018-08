'Niet burgemeester, maar Denk doet aan pinkwashing'

Denk-raadslid Yilmaz doet precies wat hij Israël verwijt: het gebruiken van lhbti-rechten als politiek wapen

In werkelijkheid is Tel Aviv wel degelijk een voorbeeldstad voor Amsterdam. Waar lhbti'ers zich in Amsterdam steeds onveiliger voelen en steeds minder vaak hand in hand over straat durven te gaan, zijn homo-seksuele stellen in het straatbeeld van Tel Aviv eerder regel dan uitzondering.



Politiek wapen

Denk-raadslid Yilmaz doet precies wat hij Israël verwijt: het gebruiken van lhbti-rechten als politiek wapen. Toen de Turks-Nederlandse GroenLinks-politica Nevin Özütok in 2012 zou meevaren op de Turkse boot tijdens de Amsterdamse Pride, ontving ze een kritisch telefoontje van Tunahan Kuzu.



Over de Gay Pride in Istanboel dit jaar - die met traangas werd neergeslagen - werd door Denk met geen woord gerept. Voor Denk zijn lhbti-rechten kennelijk pas interessant wanneer deze kunnen worden gebruikt als stok om Israël mee te slaan.



D66-raadslid Jan-Bert Vroege ­reageerde dan ook terecht kritisch op de plotselinge belangstelling van Denk voor lhbti-issues: "Boer, pas op uw kippen wanneer de vos de passie preekt."



Ware woorden: niet Israël, maar Denk doet aan pinkwashing.



Paul van der Bas, stafmedewerker CIDI