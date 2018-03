'Niet alle Christenen stemmen op CDA, CU of SGP'

Marc Kruyswijk denkt blijkbaar dat belijdende christenen alleen kunnen stemmen op een van de drie partijen die zich christelijk noemen (Het Parool, zaterdag 3 maart).



Onzin: het gaat om het programma en het nakomen van daarin gedane beloften, niet om de naam.



De belangrijkste boodschap van Christus, zoals verwoord in de evangeliën, is de absolute gelijkwaardigheid van alle mensen. Absolute of radicale gelijkwaardigheid impliceert dat men opkomt voor alle kwetsbare minderheden, en op dat punt laten die drie zich als christelijk afficherende partijen het, zij het in verschillende mate, lelijk afweten.



Zoals bijvoorbeeld over kinderen van vermeende terroristen in het Midden-Oosten, ongedocumenteerden in eigen land of vluchtelingen uit oorlogsgebieden.