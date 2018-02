'Niet alle Amsterdammers zijn tegen festivals'

Ik weet niet waar de heer Van Dongen zijn informatie vandaan haalt, maar dit is echt je reinste kul

Wat betreft gehoorschade debiteert Van Dongen links en rechts wat weetjes uit onderzoeken, zonder de bron daarbij altijd te vermelden.



Amsterdam heeft als enige stad in Nederland de geluidsgrens voor buitenevenementen naar beneden bijgesteld ten opzichte van het landelijke convenant dat een aantal jaar geleden is gesloten met het ministerie van VWS, met als doel het beschermen tegen gehoorschade. Wij hanteren bovendien bij onze eigen evenementen een leeftijdsgrens van 18 jaar. Dat wij willens en wetens 'jonge kinderen' in gevaar brengen is dus pertinente onzin.



Handreiking

Vervolgens beschuldigt Van Dongen een aantal festivals, waaronder twee festivals die wij zelf organiseren, van chantage. Als wij niet op een bepaald geluidsniveau zouden kunnen opereren, zouden wij gedreigd hebben de stad te verlaten. Ik weet niet waar de heer Van Dongen zijn informatie vandaan haalt, maar dit is echt je reinste kul.



De afgelopen paar jaar is onder de bezielende leiding van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan hard gewerkt aan een nieuw festivalbeleid. Het uitgangspunt was dat in het nieuwe beleid het redelijke midden moest worden gezocht. Festivals zijn belangrijk voor de stad, maar mogen niet ten koste van het woongenot gaan. Van Dongen behoort duidelijk niet tot dat redelijke midden, hij polariseert alleen.



Het nieuwe evenementenbeleid is in alle opzichten een handreiking naar hen die overlast ervaren en ­bedoeld als instrument om deze overlast te verminderen. Wij moeten de komende jaren een enorme inspanning leveren om aan de strengere normen en regels te voldoen.



Dat is niet erg, geen enkel festival wordt georganiseerd met het doel overlast te veroorzaken. Ze worden juist georganiseerd om te voorzien in de behoefte die veel Amsterdammers hebben en zijn behalve een economische kracht ook in sociaal en cultureel opzicht belangrijk voor de stad.



Sjoerd Wynia, directeur Air Events, organisator van onder andere Amsterdam Open Air