'Niemand zal de naam Zeeburgereiland missen'

Stadionstraat

Er is al maanden gesteggel over de wel of niet naamsverandering van het Stadionplein; gedurende 31 jaar heb ik gewoond in de Stadionstraat. Jaren later kwam ik er achter dat de naam van mijn geliefde straat was veranderd in Eosstraat. Kunnen mensen mij helpen ook hier weer gewoon Stadionstraat van te maken?



Martin Hamburg, Amsterdam