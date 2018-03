'Nida en Denk zijn heel andere koek dan Bij1'

Theodor Holman schreef in Het Parool van maandag dat rassendiscriminatie Sylvana Simons 'niet heel veel (kan) schelen'.



Hij had beter kunnen weten: bij herhaling heeft Simons zich uitgesproken tegen elke vorm van rassendiscriminatie en ook tegen antisemitisme.



Dat werd bevestigd in een verklaring van Bij1 op 6 maart over het Joods Akkoord: "Antisemitisme is een fenomeen dat, net als andere vormen van discriminatie, fel bestreden dient te worden."



Bij1 doet niet mee aan verkiezingsretoriek, die opportunistisch is gefocust op een bepaalde categorie. Veel woorden, maar daden?



Jarenlang moesten joodse instellingen in Amsterdam hun beveiliging zelf betalen en nog maar kort geleden werden antisemitische incidenten, zoals bij restaurant Ha Carmel, door politie en justitie gebagatelliseerd.



De toezeggingen in het Joods Akkoord zijn vrijblijvend en de definitie van antisemitisme is weinig zorgvuldig.



Nida en Denk? Ja - dat is heel andere koek!



Leo Jacobs, Amsterdam