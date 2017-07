'Neutrale rollen gaan nu altijd naar witte acteurs'

Dat besef is er niet wanneer het gaat om de ondervertegenwoordiging en typecasting van acteurs, modellen en (edel)figuranten van niet-westerse afkomst in Nederlandse films, televisieseries en reclame.



Terwijl ook dan sprake is van op geracialiseerde vooroordelen gebaseerde praktijken die de toekomstperspectieven van acteurs van niet-westerse afkomst beïnvloeden.



Dit geracialiseerde castingbeleid wordt doorgaans echter gelegitimeerd door het te plaatsen in de context van artistieke vrijheid, narratieve logica en economische belangen - het wordt niet gezien als arbeidsdiscriminatie.



Begin dit jaar berichtten media over een Israëlische Ikeacatalogus zonder vrouwen. De strekking van de berichtgeving en daaropvolgende reacties was dat die onverholen uiting van seksisme en genderongelijkheid hoorde bij een vrouwonvriendelijke religieuze cultuur; in ons progressieve Nederland zou dit onacceptabel zijn.



In werkelijkheid zijn er ook Nederlandse bedrijven die geen vrouwen, homoseksuelen of personen van niet-westerse afkomst in hun reclamecampagnes willen om hun doelgroepen niet te 'schofferen'. En Nederlandse reclamebureaus voldoen aan deze eisen.



Dat is vergelijkbaar met uitzendbureaus die ingaan op verzoeken van bedrijven om alleen wit personeel te selecteren, een duidelijke vorm van arbeidsdiscriminatie.



Ook in de Nederlandse film- en televisiesector speelt afkomst een rol bij het casten van acteurs. Het gros van de producenten en regisseurs is vrij behoudend. Zij hebben een achterhaalde witte blik op de wereld en leven in de onjuiste veronderstelling dat het publiek niet openstaat voor niet-witte (hoofd)personages.



Met als gevolg dat niet-witte acteurs die auditie doen voor belangrijke rollen uiteindelijk worden afgewezen vanwege hun niet-westerse afkomst - ook al zijn zij het geschiktst.