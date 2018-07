'Negeer doemdenkers over de multiculturele samenleving'

Zoon Sam-Ming, vriendin Louise en meer kinderen van allerlei komaf spelen met elkaar op de crèche

De conclusies geven voeding aan doembeelden van een samenleving die is verdeeld langs etnisch-culturele lijnen en waarin sociale cohesie ver te zoeken is.



Koffietentjes

De Amsterdamse praktijk is gelukkig ook anders. Amsterdammers van verschillende etnisch-culturele afkomst komen elkaar vaker ­tegen dan je zou vermoeden op basis van de mediaberichten en het WRR-rapport. In mijn buurt gebeurt dat 'zelfs' in hippe koffietentjes, waar ik vaak buurtbewoners van diverse afkomst een praatje met elkaar zie maken.



Het gebeurt vooral op plekken voor kinderen, zoals het kinderdagverblijf waar mijn zoontje Sam-Ming, zijn vriendinnetje Louise en andere kinderen van diverse afkomst met elkaar spelen en liefdevol en bekwaam worden verzorgd door een divers team.



Of de Joop Westerweelschool, waar ouders hebben gezorgd voor meer diversiteit en inclusiviteit (Het Parool, 3 februari 2017). En er zijn genoeg nieuwkomers die bewust ­kiezen voor een gemengde in plaats van een 'witte' crèche of school.



Er zijn veel van dit soort plekken waar Amsterdammers samenwerken aan een gemeenschap in verscheidenheid, waarin zij verschillen respecteren en verbinding vinden in overeenkomsten.



Het zou goed zijn als media vaker over deze plekken berichten. In ieder ­geval ter compensatie voor de alarmistische ­berichtgeving over onze multiculturele samenleving.