O, u wilt dat wij het doen, maar dat u er niets van weet?

"Ik heb daar niets over gezegd in de pers."



"Maar u weet toch dat wij dat hebben gedaan?"



"Nee, wij zijn beschaafd. Wij doen zoiets niet! Dat blijf ik zeggen."



De chef Hack haalde zijn schouders op. "Dus wij doen niets terug?"



"Ik wil het niet weten, ik ben de directeur!"



"O, u wilt dat wij het doen, maar dat u er niets van weet?"



"Als jullie het mij vertellen, ben ik gedwongen het af te blazen, want dit doen wij niet, wij zijn beschaafd."



"Goed, mijnheer de directeur, wij gaan de Russen niet hacken."



"Heel goed, zoiets doen wij niet."



"Dus wij gaan ook hun veiligheidsdienst niet meer hacken, begrijp ik."



"Absoluut niet. Laat de Amerikanen dat maar doen, wij zijn er te klein voor."



"Maar u wilt niet meer met de Amerikanen samenwerken omdat u Trump onbetrouwbaar vindt."



"Klopt. En ik wil dus niet dat jullie de Russische veiligheidsdienst hacken."



"Begrijpen wij, mijnheer de directeur, daar zijn wij te beschaafd voor."



"En we luisteren Poetin ook niet af. Begrepen?"



"Tuurlijk, mijnheer de directeur. Maar wat doen we met Noord-Korea? Dat is een schurkenstaat. Die mogen we toch wel afluisteren?"



"Alleen als het van de Russen mag. En van de Chinezen. We willen geen problemen om Noord-Korea met de Russen of de Chinezen."



"En we vragen het ook aan de Amerikanen neem ik aan, mijnheer de directeur?"

"Trump is..."



"Ook een schurk toch?"



"Nee, ja... Nee, eh... Als we Noord-Korea gaan hacken, vragen we gewoon aan iedereen toestemming."



De directeur sloot de vergadering. Toen hij weg was, zei de chef Hack: "Gewoon doorgaan op de oude voet, jongens."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



