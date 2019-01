"Met wie spreek ik?"



"Met Prins Bernhard, der Tote, dus niet mijn zeer talentierte, fantastische, zeer creatieve kleinzoon. Ik bel vanuit het hiernamaals."



"Nee maar, prins Bernhard. Hoe is het in de hemel?"



"Excuseer, maar ik zit niet in der hemel. Aber daar bel ik niet voor. Ik wunsch nicht dat u over Christina schrijft!"



"Christina? Waarom zou ik daar over schrijven? O, ik begrijp het al. Zij heeft een tekening van Rubens ter veiling aangeboden en daar ruim zes miljoen euro voor gekregen. Daar was ik niet van plan over te schrijven, prins Bernhard.