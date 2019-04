'Nederland, neem nu stelling inzake Soedan'

Sinds donderdag gaan de ontwikkelingen in Soedan in rap tempo. Het is bijna niet te geloven dat na vier maanden non-stop demonstreren er eindelijk een einde is gekomen aan het dertigjarige bewind van de Nationale Congrespartij. Het leger heeft de macht nu overgenomen. De loyaliteit van de leger­top voor de regeringspartij van Omar al-Bashir is echter diepgeworteld . Daarom wantrouwt het volk hen.



De nieuwe legertop probeert het vertrouwen van het volk te winnen door gehoor te geven aan zijn eisen. Ahmed Awad Ibn Auf sprak donderdag nog als minister van Defensie namens de Soedanese veiligheidsraad het volk toe, maar trad de volgende dag alweer af omdat de mensen hem niet accepteerden als leider. Begrijpelijk, want hij was de coördinator van de genocide in de regio Darfur.



Een eerste stap

Generaal Abdel Fattah al-Burhan heeft het leiderschap overgenomen van Ibn Auf. Hij schrapte de avondklok, beloofde alle gevangenen die door de noodtoestand vastzitten vrij te laten en ging ten slotte het gesprek aan met de oppositie om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dit wordt gezien als een eerste stap in de richting van een stabiel, democratisch land.



Zaterdagavond heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de oppositie en al-Burhan. Het is mij nog niet duidelijk wat er met Omar al-Bashir gaat gebeuren. Niemand weet waar hij zich bevindt. Daarom vertrouw ik er ook niet op dat het leger de afgezette president aan het Internationaal Strafhof (ICC) zal overdragen.



Op 4 maart 2009 kondigde het strafhof aan al-Bashir te zullen vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in Darfur. Soedan liet destijds weten hem niet te zullen uitleveren. Nu hij is afgezet, kan de legertop hem wel aan het ICC overdragen.