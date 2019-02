'Nederland gaf geen geld aan jihadisten'

In september 2018 werd Nederland ­opgeschrikt door berichtgeving in dagblad Trouw en actualiteitenprogramma Nieuwsuur dat de Nederlandse regering een terroristische of zelfs ­jihadistische strijdgroep in Syrië materieel had ondersteund. Het ging om het Levant Front (of in het Arabisch: al-Jabha al-Shamiya).



Politiek en pers namen de reportages van Trouw en Nieuwsuur snel over. Beide media ­baseerden hun karakterisering van de groep op grond van een beschrijving dienaangaande van het Nederlandse Openbaar Ministerie als 'salafistisch' en 'jihadistisch'.



De erop volgende Kamerdebatten leverden niet veel op. Verantwoordelijk minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok kon niet veel zeggen omdat veel van de informatie staatsgeheim is. Bovendien was het programma in het kader waarvan de goederen geleverd waren, de NLA (Non Lethal Assistance) inmiddels al beëindigd. Ook het debat van afgelopen dinsdag in de Kamer over dit onderwerp leverde geen nieuwe inzichten op, maar de positionering van diverse partijen was wel interessant - waarover later meer.



Experts

Wij hebben contacten met diverse brigades die in Syrië onder de paraplu vechten van het Vrije Syrische Leger (VSL), dat ruim gesteund wordt door het Westen, en ook met het daartoe behorende Levant Front. Dat laatste is al veelzeggend, omdat het VSL geen enkele jihadistische groep onder zijn gelederen telt. Een eerste aanwijzing.