'Nederland bungelt onderaan met kennis over roken'

Alleen jijzelf kan bepalen wat in jouw bestwil is en dus of het genot van je sigaret opweegt tegen het gezondheidsrisico

Na de aankondiging stelden Jaap Seidell en Jutka Halberstadt in deze krant de vraag: mogen anderen jouw vrijheid van keuze beknotten voor jouw bestwil?



Vadertje Liberalisme, John Stuart Mill, zou nee schudden en ik schud mee: alleen jijzelf kan bepalen wat in jouw bestwil is en dus of het genot van je patatje, biertje of sigaret opweegt tegen het gezondheidsrisico.



Naast dat gezond en lang leven nooit gegarandeerd is, is het ieders eigen verantwoordelijkheid te kiezen welke behoeftes de beheersing waard zijn.



Meer voorlichting

Deze keuzevrijheid is het hoogste goed, schrijven Seidell en Halberstadt namens de filosoof Immanuel Kant. Beteugeling van deze vrijheid is bovendien ineffectief: het Trimbos-instituut bekent dat onderzoek geen significante afname in rookprevalentie heeft gevonden sinds het algemene horecarookverbod van 2008, en cijfers van het CBS bevestigen dit: sinds 2008 zijn rokers (rebels/verslaafd als we zijn) zelfs minder snel gaan afhaken.



Voorstanders van een rookverbod zullen antwoorden dat het ook draait om de niet-roker: die lijdt onder de kantiaanse vrijheid om naar hartenlust te paffen. Daarom hebben we ­tabaksaccijnzen maar geen vettaks, en moeten speeltuinen rookvrij maar kun je wel met een kroket van de glijbaan: je aderen vullen met frituurvet bezorgt niemand overlast, rook uitblazen wel.