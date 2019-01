'Nederland blijft stil over misbruik vrouwen van kleur'

De 16-jarige Humeyra uit Rotterdam werd vorige maand vermoord door een 31-jarige man. Ondanks meerdere aangiftes van mishandeling en bedreiging, inclusief foto's van de stalker met vuurwapens, zag de politie geen reden hem vast te zetten.



"Verdachte heeft al straf gekregen in een andere strafzaak (...) Ik vind het niet nodig om de verdachte nog een keer voor de rechter te laten komen," verklaarde de officier van justitie. Nu is Humeyra dood.



De mening en het standpunt van een wit systeem telt wedero­m zwaarder dan de stem van een jonge vrouw van kleur. Daar is geen aangifte of '#MeToo-aandacht' tegen bestand.



Wit Nederland, hoe vinden jullie zelf dat het gaat?



Oogverblindend wit

#MeToo oprichter Tarana Burke geeft al jaren aan dat vrouwen van kleur, zoals zij, buitensporig veel seksueel en fysiek geweld meemaken - maar dat wordt nog steeds vaak genegeerd. In Amerika worden inderdaad drie keer zo veel zwarte vrouwen vermoord of verkracht door hun partner als dat dit witte vrouwen overkomt.



Overal ter wereld zijn hierover onderzoekscijfers te vinden, maar in Nederland blijf je er nog lang naar zoeken. Net zoals bericht­geving over R. Kelly amper te vinden is bij onze seksualiteits-, vrouwen- en feministische organisaties.



Dit is de schuld van ons allemaal. Want wanneer vrouwen van kleur dit geweld aankaarten, blijft Nederland oogverblindend wit en oorverdovend stil. Hoelang blijven de overheid en orga­nisaties nog wegkijken? Hoelang kun je zelfreflectie blijven bedekken met 'diversiteitsbeleid' zonder concrete verandering of samenwerking?



Doe er wat aan, Nederland. Ook op persoonlijk gebied. Solidariteit is namelijk extra belangrijk als het niet jezelf of je eigen kinderen betreft.



9 maart is de tweede Women's March in Amsterdam.