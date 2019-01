''Nashville' vernietigt kinderen'

Roelof ten ­Napel Wiskundige, dichter en schrijver © Janreinier van der Vliet

De Nashvilletekst is niets nieuws. Het verschijnen ervan herinnert slechts aan levende opvattingen. Maxim Februari sloeg daarom in NRC de spijker op zijn kop: 'Je houdt je hart vast voor de kinderen die in deze kring opgroeien, en voor wie de 'vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus' vooral bestaat uit een zwart zondebesef rondom hun lichamelijkheid.'



Ik was zo'n kind. Mijn vader is predikant in de Nederlands gereformeerde kerken, ik ben inmiddels ongelovig, in een fijne relatie met mijn vriend. Er zijn nog steeds zulke kinderen. Het enige wat ik tijdens de ophef kon denken was: en zij dan? Zij zijn niet gekwetst, zoals het bij discussies 'wat je nog mag zeggen' of 'waarover je grappen mag maken' altijd te snel gaat over wie daardoor gekwetst zou zijn.



Nee, strenggelovige homoseksuele en transgenderjongeren groeien op met opvattingen die ze een verhoogde kans geven zichzelf te willen vernietigen. Dat is het probleem. Een groep in onze maatschappij voedt kinderen op met een verminkte houding ten opzichte van hun eigen lichaam, hun seksualiteit, hun sekse.



We geven bepaalde groepen de ruimte wetenschappelijke feiten terzijde te schuiven en te vervangen door de gedachte dat God altijd 'voldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen om een leven in heiliging te leven'.



Marteltuig

Die term, 'voldoende', is kwalijk. Als het je dus niet lukt je van je seksuele verlangens te onthouden, als het je niet lukt jezelf 'gewoon' als vrouw of man te zien, dan ligt dat, uiteindelijk, aan jou. Dat is het marteltuig dat de streng­christelijke wereld heeft uitgedacht. Iedereen is zondig en moet zichzelf verloochenen, en lukt dat niet, dan schiet jij tekort, niet God.



Als je gestopt bent jezelf te vernielen, gestopt bent te strijden tegen iets dat - biologisch, genetisch - een onderdeel van je is, dan verzaak je jezelf te verloochenen, kies je voor zonde, en heb je Gods kracht afgewezen. Die suggestie is desastreus als je gevraagd wordt te vechten tegen iets wat niet weg zal gaan.