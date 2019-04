'Naar de Tropen? Doe dan de oogkleppen af'

© Yuri van der Meer Judith van de Kamp Medisch antropoloog, auteur van De derde wereld op je cv, een praktische en kritische gids voor vrijwilligerswerk en stages in ontwikkelingslanden.

Een groepje Nederlanders ging de voorraadkast van de operatiekamer opruimen en gooide spullen weg die de lokale chirurg nog goed kon gebruiken. In Kameroen doneerden Nederlandse studenten speelgoed aan een weeshuis. Zodra de Nederlanders vertrokken waren, werd het speelgoed verkocht. Waarom? Om er melkpoeder van te kopen voor pasgeboren baby's zonder moeder. Kwestie van prioriteiten, als je de lokale omstandigheden tenminste kent.



Ook gaven de bezoekende westerlingen vaak een les aan de lokale medewerkers over het belang van alcoholgel voor een goede hygiëne. Maar het probleem was helemaal geen gebrek aan kennis, het was een gebrek aan geld voor alcoholgel. Kortom: we trappen in valkuilen omdat we denken dat onze westerse kennis en aanpak universeel toepasbaar is. We zien niet dat dit in een compleet andere context verkeerd kan uitpakken.



Een belangrijke vraag is: wíllen we wel zien dat onze inzet niet altijd goed uitpakt? Staan we daarvoor open? Dat valt vies tegen. Enerzijds is het goed dat we graag iets voor een ander doen. Het voelt lekker om een ander te helpen. Win-win, zou je zeggen. Maar het verlangen om iets goeds te doen, kan ook gevaarlijk zijn.



"Zij willen niet"

Het kan er voor zorgen dat we vergeten te kijken hoe onze inzet op anderen overkomt. Dit wordt dialectical deafness genoemd. We zijn Oost-Indisch doof. We hebben oogkleppen op. Omdat we zo graag willen horen dat onze hulp op prijs wordt gesteld.