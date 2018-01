'Na drie jaar matching is het tijd om in te grijpen'

En zeg nou eerlijk, wat is nou een voorkeurslijst van 12? Dat heeft niets meer met voorkeur te maken en niets met vrijheid van onderwijskeuze.



Matching werkt niet en de werkelijke prestatie van het systeem wordt verdoezeld. Het mat­chingsysteem was ingevoerd met de belofte dat iedereen op zijn top 3 zou komen.



Al 3 jaar op rij wordt verbetering beloofd, maar elk jaar weer gebeurt het niet. De schrijnende gevolgen zijn de afgelopen jaren uitgebreid in het nieuws geweest.



11 leerlingen

Het meest recente dieptepunt is dat 11 leerlingen tegen de eigen Osvo-regels in, die voor iedereen zouden moeten worden nageleefd, op hun school van voorkeur zijn gekomen. De rechter was de enige hoop voor deze groep ongeplaatste leerlingen om überhaupt een plaats op een school te bemachtigen.



Ook dat is een gevolg van een falend matchingsysteem.



De logische conclusie is: stoppen met het oneerlijke systeem. Wat de Osvo moet doen is de populaire scholen meer ruimte geven en alleen loten op de scholen waar meer leer­lingen zich aanmelden dan dat er plaatsen zijn.



Dan alleen zullen de meeste leerlingen op hun eerste keus komen. Dat is open en transparant, geeft aan alle leerlingen de keuzevrijheid en komt het welbevinden van de leerling ten goede.



