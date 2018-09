Het spijt me, Theodor, maar je bent aan de verliezende hand

"Wat hebben we nu voor last van die godsdienst die jij zo graag steeds maar weer, tot vervelens toe, wil benoemen?"



"De islam, bedoel je."



"Wat heeft het voor zin om die nu zwart te maken? Dat populisme van jou. Bah."



"Als ik een populist ben, wat zijn die tienduizenden demonstranten in Pakistan en in Afghanistan?"



"Je weet toch net zo goed als ik dat je die mensen niet echt iets kunt kwalijk nemen. Jij hebt het goed, en zij niet. Je zou pas echt een grote geest zijn, als je zou zeggen: we gaan die Pakistani helpen. Maar nee, agressie. Net als Trump. Wat doet die? Die trekt geld terug uit Pakistan. Nou, dat zal die mensen helpen... En het spijt me, Theodor, maar je bent aan de verliezende hand. Moslimterrorisme interesseert niemand meer ene zak. Ik ben het helemaal met de burgemeester eens: 'Doorgaan met leven.' Anders gezegd: het was gewoon een soort verkeersongeluk."



"Ik ben... Ik vrees dat we onze vriendschap..."



"Waarom? Ik pleit juist voor begrip, Theodor. Laten wij ons een beetje aanpassen aan hen. Dan passen zij zich aan aan ons. Zo werkt dat in het leven. Gewoon doorgaan met leven... Mooie woorden."



"Lucht... Ik krijg geen lucht..."



"Die vrijheid van meningsuiting is jouw naïeve religie. Je moet eens luisteren naar wat jezelf allemaal voor onzin zegt."



