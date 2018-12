'Mooi, een nieuw zwembad, maar investeer ook in de organisaties'

Voor ons gaan de twee verhogingen samen om ongeveer 7 procent. Dat lijkt misschien niet veel, maar voor een vrijwilligersclub die iedere cent moet omdraaien om de maandelijkse rekeningen van Optisport te kunnen betalen, is het veel geld. Geld dat moet worden opgebracht door onze leden.



Afhaken

De meeste van deze leden wonen in Zuidoost, een gebied dat niet bekendstaat om zijn kapitaalkrachtige inwoners. Van de kinderen die bij ons zwemlessen volgen, krijgt 70 procent dat vergoed via het Jeugdfonds Sport. Daarom is onze contributie voor kinderen gelijk aan de maximale vergoeding, 300 euro per jaar.



Contributieverhoging zou een eigen bijdrage voor deze kinderen betekenen. In de praktijk zullen vooral ouders met meerdere kinderen afhaken. Bij onze wedstrijdzwemmers zien we al dat ouders kinderen soms terugtrekken voor een wedstrijd of niet mee gaan op zomerkamp omdat ze de kosten niet kunnen betalen.



Zwemmen is gezond. Het is goed voor je conditie, je hebt weinig kans op blessures en het is een gezellige familiesport waar de scheidsrechters met respect worden behandeld. Zwemmen is helaas ook een dure sport, omdat je nu eenmaal een zwembad nodig hebt.