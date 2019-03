'Monument vermoorde landgenoten is verworden tot burenruzie'

In Amsterdam zijn relatief meer Joden naar de vernietigingskampen weggevoerd dan in elke andere Europese stad

Verkooppraatjes

Mijn vader, die de Holocaust overleefde, heeft zich nooit een Nederlander gevoeld. Hij kende de feiten en bleef bezorgd over de onverschilligheid waarmee Nederlanders naar hun rol in de oorlog keken. Ook decennia later, toen geschiedschrijvers hun werk hadden gedaan en breeduit bekend was dat Amsterdammers tijdens de oorlog gewoon naar de bioscoop bleven gaan, sportcompetities vrolijk doorgingen en eigenlijk het hele openbare leven doordenderde zonder al te veel sores over het lot van de Joden.



Nederlands oorlogsfeitje: er werd in 1942 meer getrouwd dan voor de oorlog. Ander feitje: Joodse Amsterdammers die tijdens de oorlog in het concentratiekamp of de onderduik hadden gezeten, kregen na de oorlog alsnog een rekening voor de achterstallige erfpacht op hun huis, in veel gevallen verhoogd met een boete voor de gemiste betalingen - een smet die pas in 2010 naar buiten kwam.