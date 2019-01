'Mogelijkheden referenda burgervriendelijk verruimen'

De inrichting van het bestuurlijk stelsel zelf is bij uitstek geschikt voor referenda

Het is daarom niet goed om de raad of het college het recht te geven een referendum (bijvoorbeeld over vuurwerk) uit te schrijven. Dat zijn geen referenda, maar ­plebiscieten. Uit internationale ervaringen blijkt dat misbruik dan snel om de hoek komt kijken.



Politici gebruiken plebiscieten meestal om eigen interne problemen op te lossen (zie de brexit) of om een bijzondere legitimatie voor de door hen ­gewenste opties te kweken (zie het recente vluchtelingenplebisciet van Viktor Orbán). Ook al zijn de intenties van het huidige college goed, er wordt wel een precedent geschapen waar ­later politici misbruik van kunnen maken.



Objectieve criteria

De huidige referendumverordening stelt allerlei eisen en beperkingen, waardoor over de meeste onderwerpen geen referenda mogelijk zijn. Het is positief dat het college meer besluiten referendabel wil maken. Het stelt voor referenda niet langer te beperken tot alleen raadsbesluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, maar ook referenda over bepaalde collegebesluiten mogelijk te maken.



Niet goed is dat het college oppert om de raad per geval te laten bepalen of een referendum mogelijk is. Dat is slecht voor het gevoel van rechtszekerheid en fair play van burgers.



Een referendum wordt aangevraagd door burgers, omdat zij het oneens zijn met het handelen van de raad of omdat de raad een onderwerp te lang laat liggen. Als de raad dan naar believen een referendum kan toelaten of afwijzen, vergroot dat het cynisme over en de afkeer van politiek.



Bij de toelating van referenda is de raad immers rechter in eigen zaak. De oplossing is om glasheldere, objectieve criteria in de verordening te zetten waarover wel en niet referenda kunnen worden aangevraagd.