In zijn artikel 'Gebrek aan tegenspraak is onheilspellend' laat publicist John Jansen van ­Galen ons weten dat naar zijn mening salafisten de vrijheid moeten krijgen om uitingen te doen die hij afschuwelijk noemt. We moeten dus volgens hem tolerantie tonen voor intolerante uitingen.



Van Galen zegt verder dat onze rechtsstaat bedoeld is om ook aan afschuwelijke opvattingen ruimte te bieden in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Zijn opstelling past in wat aan verlichtingsdenker en filosoof Voltaire (1694-1778) is toegeschreven: "Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen."



De vraag is nu: moeten we tolerant zijn tegenover intoleranten? Kunnen we onbeperkt afschuwelijke uitingen toestaan? Hoe moeten we ons opstellen tegenover salafisten? Wetenschapsfilosoof Karl Popper (1902-1994) wijst ons de weg in zijn boek De open samenleving en haar vijanden, 1945.



Hij zegt daarover in 'de paradox van tolerantie': 'Onbeperkte tolerantie zal leiden tot verdwijning van tolerantie. Als we onbeperkt tolerantie uitbreiden tot zelfs diegenen die intolerant zijn, als we niet bereid zijn om een tolerante samenleving te beschermen tegen de felle aanval van de intoleranten, dan zullen de toleranten vernietigd worden en daarmee dus ook de tolerantie.'