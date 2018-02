'Moeten mijn kinderen straks tegen hun zin de stad verlaten?'

'D66, VVD, GroenLinks en Forum voor Democratie willen vasthouden aan de open stad, koste wat het kost' stond zaterdag 27 januari te lezen in het artikel 'Van iedereen of het eigen volk?'.



Het artikel draait om de vraag voor wie nog plaats is in de drukke stad. De SP gaat de gemeenteraadsverkiezingen in met de slogan 'Amsterdam van de Amsterdammers' en wil Amsterdammers voorrang geven op de oververhitte woningmarkt.



Andere partijen verwijten de SP in te spelen op onderbuikgevoelens van 'vol is vol'.



Nu ben ik geen SP-stemmer. Ik ben ook voor een open stad. Maar ik wil graag van de 4 genoemde partijen weten: wat gaan jullie doen zodat mijn kinderen - geboren en getogen in Amsterdam, net als ikzelf, net als mijn ouders en grootouders - over zeg 8-10 jaar een eigen woning in Amsterdam kunnen hebben?



Of moeten ze tegen hun zin de stad verlaten of tot hun 27ste bij mij in huis wonen? Dat heeft niets met 'eigen volk eerst' te maken, zoals VVD-lijsttrekker van der Burg zegt. Wel met realiteitszin.



Marja Smits, Amsterdam