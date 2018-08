Verstening

Amsterdam is begonnen met cursussen voor bewoners in West om ze bewuster te maken van het belang van groen in de buurt. 'Red het klimaat, weg met die tegels' is het motto.



De komende twee jaar wordt dit plan doorgetrokken naar de hele stad en daarvoor trekt de gemeente 2 ­miljoen euro (!) uit.



Moet de gemeente niet eens zelf op cursus en daar ­leren te stoppen met het toestaan van stenen uitbouwen in tuinen, het ­verlenen van vergunningen voor dakopbouwen en onderkeldering van woningen?



Hele binnentuinen van woonblokken worden de laatste jaren dicht­gemetseld met uitbouwen. Dakopbouwen geven een extra groot risico op lekkage bij heftige regenval en waar blijft het water als een hele straat zijn woning heeft laten onderkelderen? Je ziet de problemen nu al ontstaan.



Ook vanuit esthetisch oogpunt is het rampzalig wat er in de stad gebeurt. Er gaat geen dag voorbij of je ontdekt wel weer een of andere 'keet' op een mooi klassiek woonblok in de stad. Of je merkt dat een fraaie binnentuin is verdwenen onder metselwerk.



Lucia Evers, Amsterdam