Samen zouden we langs belangrijke plekken uit jouw wereld gaan om erachter te komen hoe je het volhield

"Soms was ik heel gelukkig hoor."



"Weet je nog? Dat we een boek zouden maken? Samen zouden we langs belangrijke plekken uit jouw wereld gaan om erachter te komen hoe je het volhield; altijd maar doen of je normaal was. De gekte buiten de deur duwen. Een leven lang verhullen. Ik zou jou alles vragen."



"Dat mocht je ook. Wij hebben altijd gepraat. Er waren geen stiltes tussen ons."



"Maar toen ging je dood."



"Toen ging ik dood."



"En nu zit je in een koffertje."



"Lieverd? Hoe gaat het eigenlijk met jou?"



"..."



"Nou?"



"Ik, eh, voel me geen plastic zak meer. Een tasje dat uit iemands handen is gewaaid en daarna weken door de stad cirkelt. Het ene moment zeilt het langs de huizen, sterk, stabiel, dan belandt het in een plas, een voet vertrapt het. Steeds als ik dacht: 'het gaat', ging ik onderuit."



"Je lijkt mij wel."



"Twee plastic tasjes. Misschien heb ik je wel nooit zo goed begrepen als nu je dood bent."



"Ach, Roosje."



"Je bent uit mijn handen gewaaid."



"Ik ben niet echt weg. Ik zit in jouw koffer."



"Nu maak ik het boek alleen. En onze reis. Die ook."



"Open dat gebutste ding dan maar eens."



"Ja. Hé mam. Mag ik met je blijven praten?"



"Wij laten nooit stiltes vallen."



"Nee. De stilte. Ze mag niet vallen. Blijf alsjeblieft met me praten. Jij mag nooit meer vallen."



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.