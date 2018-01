'Minister van bitcoins en bomen, grijp uw kans'

Wordt het tijd dat we grappenmakers serieus gaan nemen en gaan lachen om Den Haag?

Het verbaast me dat ik dit, als cabaretier, makkelijk kan verzinnen, maar ook zie dat er in Den Haag weinig wordt gehandeld. Ben ik nou zo gek? Of wordt het tijd dat we grappenmakers serieus gaan nemen en gaan lachen om de mensen in Den Haag?



Niet in conclaaf

Minister Wiebes, u kunt geschiedenis schrijven! U bevindt zich in de uitzonderlijke positie dat u als minister van Economische Zaken ook Klimaat in uw portefeuille heeft. En daar ligt een directe mogelijkheid om echt het verschil te maken voor een betere wereld. Niet voor uzelf, maar in het belang van uw kinderen en kleinkinderen. Niet voor nu, maar voor de ­toekomst.



Natuurlijk hoeft u het niet allemaal zelf te ­bedenken. Ik heb veel ideeën waarover ik graag met u zou willen sparren. Als minister van Klimaat hoeft u niet in conclaaf met de minister van Economische Zaken, want dat bent u zelf. Dat bespaart u een hoop tijd. Hierbij dan ook de uitnodiging om binnenkort eens een kop koffie te drinken.



Graag hoor ik van u!