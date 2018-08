'Minder geluidshinder? Totale onzin, KLM!'

Door de nieuwe vliegroutes is de overlast juist gigantisch is toegenomen

Hoe komt deze man in vredesnaam aan deze totale onzin? Als bewoner van Nieuw-West kan ik u verzekeren dat door de nieuwe vliegroutes inderdaad (hoewel door Schiphol ontkend, maar dat is standaard) de overlast juist gigantisch is toegenomen - zie het aantal klachten hieromtrent.



Ik nodig de heer Elbers uit een dagje door te brengen bij ons om de overlast aan den lijve te ondervinden. Hij zal zich dan wel moeten realiseren dat hij al om 06.30 uur door het overvliegende lawaai wakker zal schrikken en dat hij zeker tot rond 22.30 uur geen woord kan wisselen (en soms nog veel later vanwege net over de daken scherende cargotoestellen), dus de gesprekken zullen dan in de nacht moeten plaatsvinden.



Hij is van harte welkom en zal zijn onzinverhaal rectificeren neem ik aan. Tot dan!



J. Leegwater, Amsterdam Nieuw-West