"Mijn zoon wordt altijd woest op jou," zegt ze.



"O... Hoe oud is hij nu?"



"Vijfenveertig!"



Ik neem een slok van mijn wijn. Zij pakt ook haar glas.



"Heb je hem over ons verteld?"



"Alleen dat ik je kende."



Ik proef zijn leeftijd nog even door de wijn heen. Ik herinner me dat ik doodstil de trap moest oplopen, ergens in de Jordaan, omdat hij sliep en hij ons niet mocht horen. Hij was toen nog geen tien.



Bij elke tree voelde ik schaamte en schuldgevoel, maar mijn geilheid sloeg ze de trap af. Die versloeg destijds alles. Wat heb ik me misdragen toen het een verhouding dreigde te worden.



Nadat ik had beweerd dat ik echt van haar hield, liet ik niets meer van me horen. Onlangs kwamen we elkaar op Facebook tegen en nu eten we samen.



"Waarom heeft je zoon zo'n hekel aan mij?"



"Je stukjes in de krant."



Ik haal mijn schouders op.



"Heb jij ook de schurft aan me?" vraag ik.



"Soms wel. Dan weet ik niet wat ik lees. Maar ja... Ik zie toch die jongen van dertig jaar geleden voor me met wie je kon lachen. We hadden lol."