'Mijn zoon is zijn verstand kwijt'

Als we ouder worden, schijnen onze slechte eigenschappen steeds pregnanter aanwezig te zijn

Ik ben áltijd alles kwijt en dat verandert nóóit. Soms denk ik dat de evolutie een illusie is. Haruki Murakami schrijft ergens: 'Ik had amper belangstelling voor nieuw uitgekomen boeken.



Alsof op een zeker moment de tijd opeens was gestopt. Wie weet was de tijd wel echt gestopt. Of misschien bewoog de tijd wel uit alle macht, maar was iets als vooruitgang al ten einde gekomen. Zoals ze in een restaurant vlak voor sluitingstijd geen bestellingen opnemen. En misschien was ik de enige die dat nog niet had opgemerkt.'



Het lijkt waanzin dat we onszelf zien als één groot zelfverbeteringstraject en in feite geen stap verder komen. Sterker, als we ouder worden, schijnen onze slechte eigenschappen steeds pregnanter aanwezig te zijn. Ben je als dertiger al een licht afgunstig ding, dan kun je als bejaarde weleens grauw van afgunst achter je looprek lopen schelden op hardlopers in het park.



Was je als veertiger een sloddervos, dan eindig je mogelijk als een naar urine riekend kattenvrouwtje in een huis waar je langzaam uitgedrukt wordt door de almaar aanwassende krantenstapels. Dat zou niet best zijn. Dus blijven we ons best doen, tegen de klippen op. Misschien is dat de grootste evolutie: weten hoe gemankeerd je bent en daar een beetje handig mee leren leven.



Die avond kruip ik naast mijn zoon. Hij snift. "Mam. Ik wil zo graag alles goed doen." Ik knik. "Ik ook. En soms lukt het niet helemaal. Geeft niks. We gaan morgen wel zoeken samen."



Die nacht ligt ergens langs een voetbalveld een eenzame kinderschoen. De illustratie dat niemand perfect is, al probeer je het nog zo hard. En dat je op één been best even kunt lopen.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.