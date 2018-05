'Mijn naam is Volkert, kan ik naar uw land emigreren?'

Eén vermoorde politicus? Dat is niet veel hè, mijnheer Van der Graaf?

"Gewoon. Neergeschoten. Met een pistool."



"Gewoon neergeschoten met een pistool... Ik geloof niet dat we hier in Rusland echt ruimte en werk voor u hebben, al klinkt het heus interessant. Maar superrechts en nationalist zijn we hier ook allemaal...Nee, we hebben voor u nu geen plek."



"Pfff... dank u, dank u, dank u, ik schrok al. Dan maar België bellen."



"Met de Belgische immigratiedienst. Zegt u het maar."



"Ik ben Volkert van der Graaf uit Nederland en ik..."



"Het antwoord is nee. Wij willen hier geen Nederlanders."



"Waarom niet?"



"U kent zeker geen Nederlanders! Nee, u bent niet welkom!"



"O, dank u lieve Belgen, dank u. Nou, ik heb nu echt alles geprobeerd. Zo, nu ga ik eerst al die landen aanklagen via het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, ik ga het Europees Hof in de arm nemen, omdat niemand me wil toelaten."



"En ik ga de Nederlandse staat weer eens aanklagen, omdat ze me destijds een meldplicht hebben gegeven terwijl ik gewoon 18 jaar had. Ik ben onrechtvaardig behandeld. En verder heb ik hier wat zaakjes op te knappen. Eens kijken, waar woont dat vervelende knaapje en waar zit die blonde duif?"



