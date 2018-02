'Mijn identiteit als doorgewinterde roker was een illusie'

Het Openbaar Ministerie wil tabaksproducenten niet vervolgen omdat rokers 'vrij' zijn om te kiezen of ze tabak kopen. Maar een rookverslaving heeft mijn 'vrije' gedachten juist tien jaar lang gegijzeld. Ik was zestien jaar oud toen ik voor het eerst een sigaret uitprobeerde.



Net als vele andere tieners was ik benieuwd waarom in godsnaam al die mensen ­roken. Zo'n product waar volwassenen maar niet mee kunnen stoppen, dat moet toch wel heel lekker zijn?



Het was een beetje een onzekere tijd in mijn leven. Ik kreeg niet zoveel aandacht als ik had gehoopt van het meisje op wie ik verliefd was. We waren op schoolreis in Parijs toen we op haar kamer in het hotel zaten. Ze was een fervent roker en zat uit het raam wolkjes naar buiten te blazen.



Misschien moet ik dat maar eens proberen, dacht ik bij mezelf. Dan kan ik in elk geval naast haar zitten.



Vanaf dat moment heeft het mijn gedachten zeker tien jaar in een ijzeren greep gehouden. Het bedrijf dat mijn eerste sigaret aan mij verkocht, had het zó ontworpen dat ik na die eerste keer het roken niet meer uit mijn gedachten kon krijgen.



Tijdens dat eerste pakje vond ik de lichte duizeligheid die ik voelde na een sigaret best wel prettig. Tegen het einde van het sigarettenpakje was de duizeligheid verdwenen, maar kreeg ik sigaretten ook niet meer uit mijn gedachten.