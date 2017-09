'Mijn grootouders zijn geen varkens'

Ze doet het welbewust, in de wetenschap dat Holocaust altijd scoort

Maar dat onderzoek over die vreselijke vleeseters bleek fake, het werd een prachtig voorbeeld van wetenschappelijke fraude. Een doodzonde in de wetenschap. In de sport word je geschorst na aangetoonde fraude of bewezen betrokkenheid bij oplichting.



Wetenschappelijke zonde

Een jaar na die wetenschappelijke zonde constateerde Trouwcolumniste Elma Drayer tot haar verbazing dat Roos Vonk wetenschapper bleef spelen, alsof er niets aan de hand was. Diederik Stapel verloor zijn baan en raakte in een diepe depressie, zo niet zijn coauteur. Zij roeptoetert onverminderd voort, zonder enige gêne en gewetenswroeging en vooral ook zonder vermelding van haar wetenschappelijke misdrijf, getuige haar eigen website.



Zo vergelijkt de professor anno 2017 varkensstallen en pluimveebedrijven met concentratiekampen en doet dat met een woordkeuze en een opbouw die niet hadden misstaan op de door haar zelf ongetwijfeld geminachte website GeenStijl. Ze dekt zich meteen in: "De dierenbeschermer loopt dan een flinke kans te worden weggehoond als antisemiet." Ja, dank je de koekoek, de hoogleraar trekt toch de smakeloze vergelijking met concentratiekampen, dus met Auschwitz en Sobibor.



Even later beweert ze dat beesten worden behandeld "zoals ooit slaven en Joden. In die zin leven we te midden van een grootschalige industriële holocaust."



Los van het pleonasme, we leven volgens de professor dus te midden van een Holocaust. Professor, Holocaust staat synoniem voor uitroeiing. Wat je ook kunt aanmerken op sommige varkensstallen, varkens worden niet uitgeroeid. Vervolgens schrijft de hoogleraar na haar vergelijking: "Daarmee zeg ik niets over Joden of andere minderheden."