'Mevrouw Halsema, zorg dat onze stad een tulpenvaas blijft'

De stad Amsterdam heeft de historische plicht om weer voorop te lopen in de strijd tegen onverdraagzaamheid

Ruim een kwart van de ondervraagden is het afgelopen jaar fysiek of verbaal lastiggevallen. 47 procent vreest daar het komende half jaar slachtoffer van te worden. Vier op de vijf doen geen aangifte van ernstige incidenten; ze denken dat het niets zal veranderen.



Nooit zwijgen

De rillingen lopen over mijn lijf als ik deze cijfers lees. Zijn we de oorlog en de haat dan echt vergeten? Wat kan ik als burger en als raadslid doen? Het enige antwoord is: m'n mond opentrekken. Ik zal nooit zwijgen over de groeiende onverdraagzaamheid in onze stad.



Vanuit de Stopera kijken we iedere dag uit op het beeld van de Dokwerker. Dit beeld staat er ter nagedachtenis aan de Februaristaking. Het enige, openlijke en massale protest tegen de Jodenvervolging. Het protest begon in Amsterdam en kreeg navolging in andere delen van het land. De oorlog is nooit uit mijn gedachten en het beeld herinnert mij continue aan de plicht die ik als Amsterdammer en als volksvertegenwoordiger heb.



Minister Grapperhaus heeft op 4 februari een gesprek met de Joodse gemeenschap. "Het is vreselijk dat ze zich niet durven te uiten," zei de minister in de Tweede Kamer. "Ze moeten zich veilig voelen." Ik roep onze burgemeester op om zich aan te sluiten bij dit gesprek.



De stad Amsterdam en de burgemeester van Amsterdam hebben de historische plicht om weer voorop te lopen in de strijd tegen onverdraagzaamheid en antisemitisme.



Mevrouw Halsema: neem met de minister de regie en zorg dat onze stad die mooie tulpenvaas blijft, waarin alle bloemen kunnen en mogen bloeien. Heldhaftig, vastberaden en barmhartig.



Wil van Soest, fractievoorzitter Partij van de Ouderen