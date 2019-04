'Metropolitane visie ontbreekt bij Hoes'

Amsterdam is niet alleen aandeelhouder van de luchthaven, maar is door zijn bestuurlijke gewicht en aanwezige deskundigheid de enige gemeente die tegengas kan geven aan de macht en kracht van de lucht­haven en zijn lobby.



Daar komt Haarlemmermeer niet aan te pas. Bij een ramp of andere crisis heeft Haarlemmermeer de faciliteiten niet die te bestrijden. Dat gebeurt regionaal onder leiding van Amsterdam. Het is ridicuul dat de feitelijke invloed van Amsterdam niet allang is omgezet in formele bestuurlijke slagkracht.



Het interview is een prima illustratie voor de urgentie van een nieuwe poging tot een echt metropoolbestuur onder strakke leiding van Amsterdam. Als huidig inwoner van Hoofddorp, gezien de geringe afstand en perfecte ov-bereikbaarheid niets anders dan een buitenwijk van Amsterdam, zie ik het gemiezemaus van deze Calimero's met lede ogen aan. Ik hoop dat hun opvolgers meer metropolitane visie en lef hebben.



Geert Dales, Hoofddorp