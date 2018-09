MeToo? Verdwijnen zal het nooit

Iedereen die ook maar ergens enige macht heeft, komt in de verleiding daar misbruik van te maken. Macht is namelijk iets wat je altijd alleen hebt.



"Ik neem wat ik wil, want ik ben eenzaam," schijnt Nero gezegd te hebben.



Ik ken een meisje dat 15 jaar was toen de Stones in het Memphis Hotel logeerden. Zij zat bij mij in de klas. Ik was verliefd op haar. Dat wist zij. Maar Mick Jagger had op dat moment meer macht dan ik.



Op een dag vertelde ze me dat Mick haar verleid had en dat ze toen met hem naar bed is geweest.



Mijn hart brak zoals dat ­alleen kan als je 14 bent. En wat kreeg zij? Ruzie met een meid uit een andere klas, ook 15, die eveneens luchtig ­verklaarde met Mick naar bed te zijn geweest.



Een Mick Jagger zijn, dat wilde ik ook - maar er waren spiegels in huis.